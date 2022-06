Wien: Unbekannter tot in Lüftungsschacht gefunden

Arbeiter haben am Donnerstagnachmittag in Wien-Meidling auf einer Baustelle einen grausigen Fund gemacht: In einem rund drei Stockwerke tiefen Lüftungsschacht eines noch in Bau befindlichen Mehrparteienhauses entdeckten sie einen Toten. Laut Polizei liegen aktuell zwar keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor. Es dürfte sich aber um einen Einbrecher gehandelt haben, der auf der Baustelle verunglückte.