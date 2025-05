Zwei Baustellen-Unfälle in Wien an einem Tag

Ähnlicher Fall in Penzing

Nur eine Stunde später, gegen 13 Uhr, passierte der zweite Unfall in Penzing. Dabei stürzte ein 49-jähriger Bauarbeiter bei Dacharbeiten ebenfalls mehrere Meter in die Tiefe und schlug am Beton auf. Dabei zog er sich einen Knöchelbruch zu. Auch in diesem Fall versorgten die Einsatzkräfte den Verletzten vor Ort. Er wurde anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht.