Chaos am Flughafen? „So bleibt es den Sommer über“

Kann das ein Ausblick auf das sein, was uns in den nächsten Monaten noch blüht? „Ja“, sagt Wolfgang Grimus: „Es ist davon auszugehen, dass diese angespannte Situation über den gesamten Sommer hin anhält“, ist der Geschäftsführer des Flughafen Graz ehrlich. Die rasche Erholung des Fluggeschäfts und der Buchungsboom seien in diesem Ausmaß nicht wirklich zu erwarten gewesen. „Der Verkehr hat tatsächlich schneller angezogen als gedacht.“