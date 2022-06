Die einsame Seite des berühmten Hochschwabs

Von der Bushaltestelle Tragöß-Oberort geht man rund 15 Minuten zum Parkplatz „Grüner See“ (755 m), unserem Wander-Ausgangspunkt. Durch das Parkplatzgelände hindurch halten wir uns in Richtung Gehweg Grüner See. Nach etwa 500 Metern zweigen wir rechts ab und folgen dem Wanderweg 837, der durch die Klamm kontinuierlich bergauf bis zum ersten Klammboden (1005 m) führt. Nun zweigen wir rechts in Richtung Bodenbauer ab. Ein gut begehbarer und markierter Steig führt – teils etwas steiler – durch den Wald bergauf, bis wir den Übergang Scheideck (1215 m) erreichen.