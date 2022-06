Matratzenlager in Tiroler Flüchtlingsheim in Brand

Personen kamen zum Glück keine zu Schaden. „Zurzeit entlüften die Einsatzkräfte die betroffenen Räume von Rauchgas. Der erste Stock ist vorerst unbewohnbar“, so der Vize-Stadtchef. Es müsse noch abgeklärt werden, ob Ersatzquartiere für die Flüchtlinge vor Ort gefunden werden müssen. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt. Während des Brandeinsatzes wurde die FF Hötting für weitere Notfälle nachalarmiert und in Bereitschaft versetzt. „Brände in Wohnheimen sind stets besonders herausfordern, weil dort die akute Gefahr droht, dass viele Menschen durch das Feuer und durch die Rauchgasentwicklung verletzt werden können“, ist Anzengruber über den glimpflichen Ausgang froh.