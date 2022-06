„Pride Month“ Juni: Wie homophob ist Österreich?

Gemeinsam mit Ann-Sophie Otte, der Obfrau der HOSI (Homosexuellen Initiative) Wien widmet sich Podcasterin Annie Müller Martínez in dieser Folge den Fragen: Wie offen ist Österreich für diverse sexuelle Orientierungen und Identitäten? Was muss sich hierzulande (auch rechtlich) noch tun, um die Lage zu verbessern und wieso kommt es in den letzten Jahren zu einem Anstieg an Hassverbrechen gegenüber Menschen der LGBTQI-Community? Außerdem sprechen Annie und Ann-Sophie über das weit verbreitete und problematische Phänomen des „Pinkwashing“ und wie man dieses erkennen und vermeiden kann…