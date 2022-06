König Philippe bedauert Kolonialzeit im Kongo

Der Monarch, der sein Bedauern bereits 2020 in einem Schreiben an Präsident Félix Tshisekedi zum Ausdruck gebracht hatte, vermied es jedoch, sich für die Kolonialzeit zu entschuldigen. König Philippe und Königin Mathilde halten sich seit Dienstagnachmittag in der Demokratischen Republik Kongo auf. Am zweiten Tag seines Besuchs zeichnete Philippe den letzten Veteranen der Kolonialtruppen aus, der für die belgische Armee im Zweiten Weltkrieg kämpfte. Der 100-jährige Albert Kunyuku und der belgische Monarch schüttelten sich bei der Zeremonie lange die Hände.