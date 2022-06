„Botschaft an Frauen ist schockierend!“

Society-Chef: Auch Heard wird wieder Rollen bekommen!

Adabei-Chef Norman Schenz sieht überraschenderweise eine finanziell rosige Zukunft auf beide zukommen. Zum Schluss bleiben für ihn „zwei Gewinner“, denn: „Hollywood scharrt schon in den Startlöchern.“ Depp gelte nun in Hollywood als rehabilitiert und auch bei Heard ist er sich sicher, dass sie wieder Filme drehen wird. „Sie wird für jede Show, in der sie auftritt, jetzt Hunderttausende Dollar bekommen“, so seine Prognose.