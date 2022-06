Auto in Menge gerast: Auch Schüler unter Opfern

In Berlin ist am Mittwoch, wie berichtet, ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Laut „Bild“-Zeitung soll eine Lehrerin, die mit einer Schulgruppe unterwegs war, ums Leben gekommen sein. Auch weitere Details werden jetzt bekannt. So sollen laut Feuerwehr acht Menschen schwer verletzt worden sein, fünf davon schweben in Lebensgefahr.