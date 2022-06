Japans Walfänger liefen wieder zur Jagd aus

Japans Walfänger sind wieder zur Jagd auf die Meeressäuger ausgelaufen. Die Yushin Maru No.3 legte am Dienstag vom Hafen der Stadt Onomichi in der Präfektur Hiroshima ab, wie die Zeitung „Kyoto Shimbun“ berichtete. Am Mittwoch soll auch das Mutterschiff Nisshin Maru in See stechen, das getötete Wale verarbeitet und transportiert.