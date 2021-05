Russland will kommerziellen Walfang verbieten

Tiere aus russischem „Wal-Gefängnis“ befreit

Nach Ansicht von Tierschützern wurden sie in viel zu kleinen Becken in einer Bucht am Japanischen Meer gehalten. Die Aktivisten hatten von einem „Wal-Gefängnis“ gesprochen und befürchtet, die Tiere könnten an chinesische Aquarien verkauft werden. Sie wurden letztlich in einer aufwendigen Aktion wieder ins Meer freigelassen.