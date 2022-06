Großer Blackout - nur noch die Frage, wann ...

Und auf einmal war kein Strom mehr da! Am Montagabend sorgte ein lokaler Stromausfall in der Bundeshauptstadt dafür, dass in Wien-Leopoldstadt nichts mehr ging wie gewohnt. 1500 Haushalte waren im zweiten Bezirk von dem Blackout betroffen, im weltbekannten Vergnügungspark Prater gingen die Lichter aus, Fahrgeschäfte standen still, Menschen mussten aus luftiger Höhe gerettet werden.