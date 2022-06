Tunnel unter der Donau soll vor Blackout schützen

Der Kabelkanal wird in „Bananenform“ verlaufen

Das technisch Besondere: Der Tunnel wird im sogenannten Rohr-Vortriebverfahren mit einem Radius von 1600 Metern gebohrt. Im Klartext: die Bohrung verläuft nicht gerade, sondern in „Bananenform“ mit einer Überdeckungshöhe bis zur Donausohle von etwa fünf Metern im Uferbereich und maximal elf Metern in der Strommitte.