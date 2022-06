Blackout im Stadion. Finster blieb es im Wiener Happel-Stadion, wo Spieler wie Publikum vor dem Anpfiff des Nations-League-Spieles Österreich gegen Dänemark unter Strom standen. Aber nicht nur Fußballfans haben sich am Montagabend wegen eines Stromausfalls kurz vor dem Länderspiel Österreich-Dänemark in Wien gedulden müssen. Auch der Wurstel-Prater war betroffen. Wären Sie für ein Blackout gerüstet? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!