Polterabend, Hen-Night: Das können Sie mitbringen

Der Sommer ist auch die beste Zeit für Junggesell(inn)enpartys. An jedem Wochenende werden in Städten wie Wien, Bratislava, Prag solche Abende gefeiert. Manchmal arten sie ob der großen Alkoholmenge auch ziemlich aus. Fakt ist aber: Den meisten bleibt dieser Abend immer eine schöne Erinnerung. Hier ein paar Ideen, was Sie mitbringen könnten.