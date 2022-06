Thiem: „Auftanken“ beim Training am Neusiedler See

So verbrachte er seine letzten Tage einerseits am Neusiedler See, andererseits am Tennisplatz. „Der Neusiedler See ist ein toller Ort zum Auftanken und ich liebe die tolle Natur“, titelte der US-Open-Sieger von 2020 unter seinem neuesten Post. Passend dazu suggerieren weiße Tennis-Socken, Adiletten und Sportgewand einen gemütlichen Urlaubs-Look, während er sich am Steg ablichten ließ.