80 Prozent der Fahrgeschäfte im Prater betroffen

Der plötzliche Stromausfall am Sonntag in Wien sorgte für einige unangenehme Situationen. Fahrgäste im Prater steckten teils in luftiger Höhe fest und mussten befreit werden. Eine erste Bilanz zeigt, dass rund 80 Prozent der Fahrgeschäfte betroffen waren. Aktuell beklagen weiterhin vereinzelt Bewohner aus anderen Bezirken, dass sie keinen Strom haben.