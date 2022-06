Prater: Passagiere steckten in Fahrgeschäften fest

Nicht nur Fußballfans haben sich am Montagabend wegen eines Stromausfalls kurz vor dem Länderspiel Österreich-Dänemark in Wien gedulden müssen. Auch der Wurstel-Prater war betroffen - auch zahlreiche Fahrgeschäfte fielen aus, die Fahrgäste steckten teils in luftiger Höhe fest, wie Bilder auf Twitter zeigten. Insgesamt waren laut Wiener Netzen 1500 Haushalte betroffen.