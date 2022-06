Felbertauernstraße wegen Murenabgang gesperrt

Im Gemeindegebiet von Mittersill in Salzburg ist in der Nacht auf Dienstag eine Mure abgegangen. Die Felbertauernstraße musste deshalb gesperrt werden. „Im Moment ist die Situation schwer einzuschätzen. In Lienz beim Kreisverkehr Mittereggerkreuz sowie in Matrei wurden Hinweisschilder aufgestellt, sodass Pendler aus Osttirol nicht umsonst Richtung Felbertauern aufbrechen“, erklärt Bezirkshauptfrau Olga Reisner.