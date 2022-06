Die Folgen der Sanktionen

So werden Frankreich, Großbritannien und andere durch die Krise auf dem Energiemarkt in ihrem Atomkurs bestärkt, Deutschland wird Kohlekraftwerke länger laufen lassen oder wieder aus dem beschlossenen Atomausstieg aussteigen müssen. Umweltschädliche Flüssiggastransporte rund um den Erdball statt der vergleichsweise umweltfreundlichen Pipelines stehen auch bei Grünen plötzlich ganz hoch im Kurs. Und in den USA erlebt das besonders umweltschädliche Fracking einen neuen Boom. Bei dieser Methode, Erdöl zu gewinnen, werden Landstriche für immer zerstört, Flüsse verschmutzt und Erdbeben ausgelöst.