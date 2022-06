Der Tod lauert auf der Straße

Die Corona-Maßnahmen machen zumindest Sommerpause, und wir genießen die „alte“ Freiheit - was sich auf den steirischen Straßen heuer leider dramatisch bemerkbar macht. Schon 33 Menschen mussten in diesem Jahr in der Steiermark bei Verkehrsunfällen ihr Leben lassen, was einen massiven Anstieg gegenüber den letzten Jahren bedeutet. Zum Vergleich: Bis Ende Mai starben 2020 hierzulande „nur“ 16 Menschen im Straßenverkehr, 2021 waren es elf.