Verunglückter Mopedfahrer im Spital verstorben

Am Samstagabend hatte ein Anrainer in Pischelsdorf einen bewusstlosen Mopedfahrer (72) in einem Straßengraben gefunden - wir haben berichtet. Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Mann ins LKH Graz eingeliefert. Noch am selben Abend erlag der Oststeirer seinen schweren Verletzungen und ist im Krankenhaus verstorben.