SPÖ will stabile Mietpreise und Obergrenzen

FPÖ spricht von „politischer Schizophrenie“

Kritik kommt vom Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp. Das Einfrieren der Richtwertmietzinse sei „politische Schizophrenie“. In Wien habe der SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig selbst die Richtwertmietzinse in den Gemeindebauten erhöht. „Damit muss man in einer Wiener 80-Quadratmeter Gemeindewohnung rund 200 Euro mehr an Miete zahlen (...). Wo Rot regiert, wird abkassiert“, sagte Nepp in einer Aussendung. Das Verlangen der Bundes-SPÖ nach günstigeren Mieten sei daher „völlig absurd und unglaubwürdig“.