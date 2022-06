Sommer voller Highlights wartet auf Theaterfans

Ein Sommer wie im Märchen

Auf der Rosenburg entführt ab 23. Juni die Liebeskomödie „Manche mögen’s verschleiert“ von Michael Niavarani in eine Welt der Poesie und der islamischen Mystik. „Wie es euch gefällt“ lautet das Motto ab 29. Juni beim Theatersommer Haag. Ab Juli heißt es dann auch für das junge Publikum auf in den Kultursommer: Von „Ritter Rost und die Hexe Verstexe“ in den Kittenberger Erlebnisgärten über „Die Bremer Stadtmusikanten“ beim Märchensommer in Poysbrunn bis hin zu „Robin Hood“ und „Schneewittchen“ im Teatro in Mödling verspricht es ein Sommer wie im Märchen zu werden.