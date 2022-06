Das Gesäuse - Wild und ungezähmt

Noch höher hinaus wollen die Segelflieger. Für Staatsmeister Simon Lemmerer sind die Gipfel des Gesäuses Trainingsgelände für Thermik-Flüge und Ausgangspunkt für neue Streckenrekorde. Doch nicht alles in dieser urtümlichen Gegend hat mit steilem Fels und reißendem Wasser zu tun: Wanderführerin Doris Remschak begleitet Kinder auf die Sulzkaralm, wo sie ihnen seltene, nur hier heimische Pflanzen zeigt. Das sensible Ökosystem des Nationalparks braucht Schutz, davon will die Nationalpark-Rangerin schon die jungen Besucher überzeugen. Damit auch noch viele kommende Generationen die eindrucksvolle Schönheit des jüngsten Nationalparks Österreichs genießen können.