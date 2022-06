Österreich-U21 will Rechnung mit Finnen begleichen

Damit würde man sich auch an den Finnen für die bittere Niederlage in Tampere revanchieren. „Wir haben eine Rechnung offen“, betonte auch der 64-jährige Steirer. In Finnland seien viele Dinge gegen das eigene Team gelaufen. „Wir sind sehr ersatzgeschwächt angereist, das haben die Finnen genutzt. Aber am Freitag wird ein anderes österreichisches Team auf dem Platz stehen. Wir müssen von der ersten Minute an zeigen, dass es für sie hier nichts zu holen gibt“, so der ÖFB-Coach. Die Vorbereitung wurde in Windischgarsten absolviert.