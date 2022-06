Pass scheitert an Staatsbürgerschaft

Eines fällt im Gespräch mit Herrn R. sofort auf. Seine freundliche, offene Art und sein perfektes Deutsch. Als Siebenjähriger ist er 2005 aus Afghanistan nach Österreich gekommen. Er ist hier zur Schule gegangen und hat eine Lehre als Koch abgeschlossen, hat österreichische Freunde, arbeitet und zahlt Steuern. In der Freizeit ist der 24-Jährige als Basketball-Trainer aktiv. Dennoch ist er in die Mühlen der Behörden geraten. Herr R. hätte gern ein Ausweisdokument. „Es ist schwierig, wichtige Dinge in Bezug auf eine Weiterbildung und einen Job ohne Pass zu organisieren“, begründet er seinen dringenden Wunsch.