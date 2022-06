Eine gute Seele und Mädchen für alles geht

Eine ganze Weile ist es her, seitdem Oskar Mehlsack das erste Mal in einer offiziellen Funktion die Birkenwiese betreten hat. 1993, um genau zu sein, vor 29 Jahren. Seither bekleidete die gute Seele der Rothosen viele verschiedene Posten im Verein, in denen er so einiges erlebte.