Aufregung um tote Bäume nach Pflanz-Aktion

Eine nette Idee zum Jubiläum des Burgenlandes gab es im Vorjahr in Winden am See: 100 Bäume für 100 Jahre zu setzen. Nun endet der schöne Einfall jedoch mit Polit-Geplänkel. Die Bäume - unter anderem Kirschen - wurden zwar im November gepflanzt, laut ÖVP-Vizebürgermeisterin Lisa Portschy ist allerdings ein gutes Drittel bereits wieder eingegangen.