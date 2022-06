Die Jagd auf den Streckenrekord ist eröffnet

Neben dem Streckenrekord-Halter haben der Vorjahressieger Lengen Lolkurraru, der 2021 sein Debüt am Glockner feierte, sowie Abraham Filimon, der Sieger von 2019, ihr antreten angekündigt. Ebenfalls am Start stehen wird der Großglockner Berglauf Rekordgewinner Ndungu Geoffrey. Somit ist ein starkes Rennen an der Spitze und ein Kampf um den Streckenrekord garantiert, denn die Gruppe wird lange Zeit gemeinsam laufen. Bei den Frauen deutet aktuell alles auf einen Zweikampf zwischen den ehemaligen Siegerinnen Joyce Muthoni und Lucy Murigi hin. Weitere starke Läuferinnen und Läufer, die in der Spitze mitmischen können, werden sich noch in den nächsten Wochen nennen. Die Weltcup-Athleten, die gemeinsam mit den Raiffeisen Glockner Heroes zeitversetzt hinter dem Hauptfeld starten, versprechen den spannendsten und spektakulärsten Zieleinlauf, den der Großglockner Berglauf jemals erlebte.