Gestohlene Spendensumme verdreifacht

Spendenwillige Tierfreunde

Jetzt gibt es eine erste Freudenmeldung: In nur drei Tagen konnte mit Unterstützung der Facebook-Gruppen „Was ist los in St. Pölten“ und „Leben in St. Pölten & Umgebung“ die gestohlene Spendensumme nicht nur ersetzt, sondern sogar verdreifacht werden. Viele Tierfreunde haben zusammengelegt. So sind mehr als 1400 Euro zusammengekommen.