Während Aufräumarbeiten die Feuerwehr bestohlen

Ist das der Dank für unseren Einsatz?", fragen sich wohl viele der Feuerwehrkollegen in Mogersdorf. Wie berichtet, war es in den vergangenen Tagen zu schweren Unwettern im Südburgenland gekommen. Die Feuerwehren waren zum Teil noch am Montag mit Aufräumarbeiten beschäftigt. So auch in Mogersdorf und Weichselbaum.