Kärntner müssen auf Grundversorgung warten

Der Hackerangriff auf das IT-System der Kärntner Landesverwaltung sorgt weiterhin für Probleme. Die für diese Woche vorgesehenen Auszahlungstermine für die „Grundversorgungsleistungen für privat untergebrachte Hilfs- und Schutzbedürftige in Kärnten“ müssen vorerst abgesagt werden, teilte der Landespressedienst am Dienstag in einer Aussendung mit.