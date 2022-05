Behebung von Hacker-Schäden im Land Kärnten läuft

Es werde sowohl am Feiertag, als auch am Fenstertag und am Wochenende und auch in der Nacht weitergearbeitet: „Die Forensik schreitet voran“, so Kurath. Man sei aber noch lange nicht am Ende; jede Menge Daten müssten noch gesichtet werden. Klar sei aber schon, dass das präventive Herunterfahren des gesamten Systems nach den ersten verseuchten Computern die richtige Maßnahme war, „damit die Hacker nicht weiterkommen“.