„Super Mario“ in Linz als Schläger vor Gericht

Onkel des Ex wurde niedergeschlagen

Dessen Freundin war der Auslöser des „Treffens“ am Hofberg. Nachdem man einander zuerst in Chats beleidigt hatte, sollte es zu einer Aussprache mit dem Ex kommen. Ihr aktueller Freund nahm sich dazu drei Freunde (24, 22, 25) mit. Am Treffpunkt wartete nicht nur der abgewiesene Liebhaber, sondern auch sein Onkel, der noch, bevor er den Ernst der Lage mitbekam, in den Schwitzkasten genommen und mit Faustschlägen und Tritten ins Gesicht und auf den Körper attackiert wurde. Ein Angreifer soll ihn auch mit einem „metallischen Gegenstand“ geschlagen haben. Die Beschuldigten bekennen sich nicht schuldig. Die Freundschaft mit dem 29-Jährigen haben die drei Mitangeklagten inzwischen aufgekündigt. Ein Urteil steht noch aus.