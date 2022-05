„Rettungseinsätze müssen wir in Kauf nehmen“

Bereits Mitte Mai musste heuer die Bergrettung Kramsach/Umgebung ausrücken, um unverletzte Sportler aus dem Klettersteig Reintaler See in Sicherheit zu bringen. Ein Klassiker: Die beiden Deutschen waren trotz Gewitterwarnung in die Via Ferrata eingestiegen und kamen schließlich bei Blitz und Donner nicht mehr vor und zurück. Die Einsatzkräfte können von solchen Bergungen in den vergangenen Jahren Lieder singen. Mehr als 100 Klettersteige gibt es in Tirol, fast jede Tourismusregion setzt auf dieses Zugpferd und baut einen Eisenweg nach dem anderen. Dieses touristische Angebot wird immer intensiver genutzt, die Zahl der Notfälle steigt drastisch.