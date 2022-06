Wie viel Butter für das perfekte Erdäpfelpüree?

Spargel-Gemüse

Zutaten: 250g grüner Spargel, 250g weißer Spargel, 100g Erbsen, 1El fein geschnittener Schnittlauch, 1 El Creme Fraiche, 50g Butter, Zitronenzeste, Salz, Pfeffer.

Zubereitung: Den weißen Spargel gründlich schälen und ca. 2cm am Ende abschneiden. In Rauten schneiden. Grünen Spargel ebenfalls unten abschneiden und ebenfalls klein schneiden. Leicht salzen und bei mittlerer Hitze in Butter bissfest braten. Erbsen hinzufügen und mit Schnittlauch, Creme Fraiche, Salz und Zitrone abschmecken.