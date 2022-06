Tag des Fahrrads: Das Pferd der armen Menschen

An diesem Tag, oder wenn das Wochenende naht, am Wochenende holen die Franzosen zum Beispiel ihr Fahrrad und radeln ins Freie. Das Fest wurde mittlerweile auf ganz Europa ausgeweitet. Doch warum muss das Fahrrad gefeiert werden? Weil es uns vor unserer Faulheit rettet. Denn zum Fahrradfahren muss man etwas tun. Wenigstens strampeln. Es war nicht immer so. Das erste Fahrrad, das 1817 vom deutschen Karl Drais patentiert wurde, hatte noch keine Ketten und auch keine Pedalen. Man nannte es „Laufmaschine“ oder „Hobby-Pferd“.