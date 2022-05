Der letzte Gurgeltest bis zu den Sommerferien

Aktuell gibt es in 113 der 132 Pflegeheime Oberösterreichs keine Corona-Fälle, in Summe sind 23 Mitarbeiterinnen und 15 Bewohner infiziert. Allgemein bleiben die Zahlen auf einem niedrigen Niveau: Am Samstag wurden erstmals seit Monaten weniger als 200 Neuinfektionen, konkret 177, verzeichnet, am Sonntag waren es 235. In Spitälern lagen am Sonntag 43 Covid-Patienten, davon drei auf Intensivstationen. Rapide steigt die Zahl der abgelaufenen Grünen Pässe - es sind schon 115.260 in Oberösterreich. MSÜbermorgen wird in den Schulen in OÖ der vorläufig letzte PCR-Test gemacht. Im Herbst könnte er erneut kommen.