Waffennarr schoss in Wiener Innenhof: WEGA-Einsatz

Alarmiert wurde die Exekutive gegen 10 Uhr. Die Schüsse waren aus einem Fenster in den Innenhof eines Gebäudes im Bezirk Ottakring abgegeben worden. Rasch konnte der Mieter der betreffenden Wohnung ausgeforscht werden, und der Verdächtige, ein 54-Jähriger, in einem Lokal in der Nähe des Tatortes gefasst werden.