100 Jahre Hilfe in alpiner Not

Am Steinernen Meer und am Hochkönig wird seit 1922 Menschen in Bergnot organisiert geholfen. Die Bergrettung Saalfelden-Maria Alm, eine der ersten im Bundesland, feiert 2022 ihren großen Geburtstag. Inklusive einer eigenen Jubiläumsausstellung im Saalfeldener Schloss Ritzen.