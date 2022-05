Vergängliche Schönheit: Hochblüte der Pfingstrose

In sanfter Hanglage in Buchkirchen im Hausruckviertel wiegt sich ein Meer aus Blüten in Hell- und Dunkelrot, in Rosa, Gelb und reinem Weiß. Es sind Pfingstrosen, mehr als 600 Sorten, die Gärtner Michael Miely über 25 Jahre hinweg gesammelt und kultiviert hat. „Ich habe Wurzeln aus der ganzen Welt bekommen, die ich einfach auf meine Felder gesetzt habe. Alle haben sich entfaltet, sie fühlen sich bei uns wohl.“ Derzeit ist das Gartenglück perfekt, weil Miely viele Besucher in seinem blühenden Schaugarten empfängt, wenn er nicht gerade Pfingstrosen reisefertig macht: „Es gibt 300 Sorten im Topf, die man mitnehmen kann“, schildert er. Wurzeln verschickt er an Fans in der ganzen Welt: „Ich packe sie gut ein, sie können problemlos 14 Tage unterwegs sein.“