„Wir sind banal gut und banal böse“

Der heftige Regen der vergangenen Tage ist einer dichten Nebelbank gewichen, die das Montafon und seine Berge gefangen hält. In St. Anton biegt Katja Matt mit ihrem kleinen, roten Auto ab. „Der Weg hier ist kürzer nach Bartholomäberg“, sagt sie. Ich wäre vermutlich erst in Schruns abgebogen. Sie kennt sich hier bestens aus, wie ich sehe. Auf der gemeinsamen Fahrt ins Montafon kann ich schon Einiges über die bekannte Familienrechtsanwältin in Erfahrung bringen. Dass sie aus einer Anwaltsdynastie stammt, dass ihr Vater Gerichtsvorsteher von Schruns war, dass sie in Innsbruck Jura studiert hat, um so schnell wie möglich finanziell unabhängig zu sein. „Nicht, weil es von Zuhause Druck gab, gar nicht. Aber ich wollte einfach unabhängig sein. Das ist die feministische Ader in mir.“ Während des Studiums hat sie gearbeitet. Aber nicht irgendwas, sondern als Journalistin in den goldenen Tagen der „Neuen“, als noch Persönlichkeiten wie Marga Swoboda oder Conny Bischofberger dort geschrieben haben. Frauen, die dann ganz große Karriere in Wien gemacht haben. Sie selbst brachte es bis zur Vorarlberg-Korrespondentin der Presse und der Zeit. „Wenn der Artikel fertig war, musste ich den Telefonhörer in so eine Apparatur legen und hoffen, dass die Leitung steht.“ Sie parkt ihr Auto vor der Kirche in Bartholomäberg, wo wir mit dem Fotografen verabredet sind. Er ruft an und sagt, dass er sich verspätet. Katja Matt nervt das überhaupt nicht. „Schauen wir uns doch die Kirche an.“