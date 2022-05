Tierische Einsätze halten Wasserrettung auf Trab

Weitere Einsätze im Zillertal und Oberland

Es dauerte dann bis Mittwochabend dieser Woche, bis wiederum zwei Kälber in Aschau im Zillertal in den Ziller stürzten. Die Feuerwehren suchten den Fluss vergeblich nach den beiden Tieren ab. Ein Kalb wurde am Freitagnachmittag wohlauf am Ufer gefunden, vom zweiten fehlt noch jede Spur.