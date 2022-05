Freund zerstückelt und in Säure aufgelöst: Urteil

Es handelte sich um eine bestialische Tat. Im Zuge eines Streits hatte eine damals 27-Jährige im Jahr 2019 in Wien ihren Freund mit mehreren Messerstichen getötet, die Leiche zerstückelt und in Ungarn, gemeinsam mit ihrer Mutter, die Leichenteile in Säure aufgelöst. Am Freitag wurde die Ungarin in der mittelostungarischen Stadt Szolnok wegen Mordes zu einer 17-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Beschuldigte war zur Tat zwar geständig, berief sich jedoch auf „berechtigte Notwehr“.