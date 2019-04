Säure-Mord: Jetzt Spurensuche in Wiener Wohnung

Salzsäure im Baumarkt besorgt, um Leiche aufzulösen

Am 24. Februar soll es laut Aussage der Mordverdächtigen Szilvia P. zu der grausamen Tat gekommen sein. Anschließend habe sie die Körperteile in einen Koffer gepackt und sie in ihre Heimatstadt Jaszladany in Ungarn transportiert. Dort habe sie ihre Mutter eingeweiht, diese sei in den nächsten Baumarkt marschiert, um Salzsäure zu besorgen. Damit versuchten die beiden Frauen, den Leichnam aufzulösen - was jedoch misslang.