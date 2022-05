BC Vienna vor zweitem Meistertitel & erstem Double

Der BC Vienna hat zumindest eine Hand am Meisterpokal der Basketball Superliga (BSL). Die Wiener entschieden am Donnerstag nach einer Machtdemonstration auch das zweite Spiel der „Best Of Five“-Serie gegen die Swans Gmunden für sich. Nach dem 87:72 (45:34) auswärts fehlt nur noch ein Sieg zum Titel. Die dritte Partie steigt bereits am Samstag (19 Uhr) in der Bundeshauptstadt.