Getzner Textil freut sich über Rekordumsatz

„Das abgelaufene Geschäftsjahr war von einer starken Dynamik und unvorhergesehenen Entwicklungen geprägt“, so CEO Roland Comploj. Wachstumsmotor war in erster Linie das Afrika-Geschäft, vor allem in Westafrika sind die Damasten aus Bludenz sehr gefragt. Für die Zukunft gibt sich Comploj betont optimistisch: „Auch wenn die geopolitischen Unsicherheiten zunehmen, haben wir uns gut aufgestellt und sind davon überzeugt, auch weiterhin die Erwartungen unserer Kunden erfüllen zu können.“