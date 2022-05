Experten sehen Gefahr in Pernegger Asbest-Deponie

Ministerium nimmt Konzept unter die Lupe

Mittlerweile hat sich in dieser Causa auch die zuständige Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu Wort gemeldet. Die gebürtige Steirerin sah sich mit einer parlamentarischen Anfrage der Freiheitlichen konfrontiert. In der Beantwortung stellt sie klar, dass von ihr unverzüglich nach Bekanntwerden der Situation „der Auftrag erging, alles eventuell zusätzlich Erforderliche zur Sicherung der Deponie in die Wege zu leiten“. Dazu wird auch das von der Asfinag vorgelegte Sanierungskonzept vom Ministerium genau unter die Lupe genommen. „Die Anfragebeantwortung von Ministerin Gewessler zeigt, dass die Thematik nun auch in Wien präsent ist und im Ministerium offenbar zumindest kritisch Notiz von den Vorgängen genommen wird“, sagt FPÖ-Nationalratsabgeordneter Hannes Amesbauer.