Land hat kein Problem mit Pernegger Asbest-Deponie

Nächste Runde im Asbest-Skandal von Pernegg: Nach den von der „Krone“ aufgedeckten Missständen rund um eine mittlerweile stillgelegte Deponie, in der Tausende Tonnen an asbesthaltigen Aushubmaterialien eingelagert wurden, nahm die FPÖ die zuständige Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) ins Visier. Per schriftlicher Anfrage verlangten die Freiheitlichen in einem 34 Punkte umfassenden Fragenkatalog Aufklärung - die Beantwortung liegt nun auf dem Tisch und uns vor.